Bundesliga 2024/2025, frenata Bayer Leverkusen: 0-0 con lo Stoccarda, quattro pareggi nelle ultime cinque - E’ frenata libera per il Bayer Leverkusen, che viene fermato in casa dallo Stoccarda per 0-0 e inanella il quarto pareggio nelle ultime cinque partite in Bundesliga 2024/2025. I campioni di Germania di Xabi Alonso non riescono a tenere il passo sfavillante dello scorso campionato e fin qui hanno vinto quattro volte in questa annata nelle prime nove partite, anche se il ruolino non esaltante è sufficiente per salire per il momento da solo al terzo posto della classifica con 16 punti, tre in più dei recenti avversari della Juventus – capaci di vincere allo Stadium – che sono al momento settimi con 13 punti. Domani, però, Bayern Monaco e Lipsia possono scappare, mentre diverse formazioni possono agganciare o superare le Aspirine, irriconoscibili rispetto a pochi mesi fa a livello di prestazione, ritmo, intensità. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- E’libera per il, che viene fermato in casa dalloper 0-0 e inanella il quartopartite in. I campioni di Germania di Xabi Alonso non riescono a tenere il passo sfavillante dello scorso campionato e fin qui hanno vintovolte in questa annataprime nove partite, anche se il ruolino non esaltante è sufficiente per salire per il momento da solo al terzo posto della classifica con 16 punti, tre in più dei recenti avversari della Juventus – capaci di vincere allo Stadium – che sono al momento settimi con 13 punti. Domani, però,n Monaco e Lipsia possono scappare, mentre diverse formazioni possono agganciare o superare le Aspirine, irriconoscibili rispetto a pochi mesi fa a livello di prestazione, ritmo, intensità.

Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

Guirassy la vince per il Borussia Dortmund: 2-1 al St. Pauli, gli highlights - Calcio video; Tris di Kane, il Bayern Monaco è un rullo: rivivi il 4-0 contro lo Stoccarda - Calcio video;femminile, i risultati della prima giornata: male il Wolfsburg; Xavi Simons+Orban, Lipsia batte Mainz 2-0; Sesko, che errori sotto porta! - Calcio video;- Calcio notizie & risultati; Marmoush ferma il Bayern Monaco: 3-3 con l'Eintracht Francoforte, rivivi gli highlights - Calcio video; Approfondisci 🔍

Guida completa alla Bundesliga 2024-25: dove vederla in TV, calendario e risultati

(90min.com)

La Bundesliga 2024-25 comincerà ... Il Lipsia intanto frena e pareggia in casa con l'Union Berlin. Giornata 4 - 20/22 settembre 2024 Augsburg-Mainz 2-3 Bochum-Holstein Kiel 2-2 Werder Brema ...

Calendario Liga 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica

(calcionews24.com)

Calendario Liga 2024/2025: Barcellona, Atletico Madrid, Girona e le altre 16 squadre lanciano la sfida al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che lo scorso anno si è aggiudicato il 36° titolo di ...

Formazioni ufficiali Bochum-Bayern Monaco: Bundesliga 2024/2025

(sportface.it)

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...

LIVE – Bundesliga, 8ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta

(restodelcalcio.com)

BERLINO. Ritorna in campo la Bundesliga con l’8ª giornata d’andata della stagione 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del turno di campionato.