rimasti chiusi da soli dentro casa: un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. La notizia è stata data ieri dal vigili del fuoco, che sono intervenuti per riaprire la porta. L’unica soluzione era quella di calarsi lungo la parete esterna dell’edificio dal tetto ed entrare dalla finestra della casa, che si trova al quarto piano. La mamma dei due bambini stava uscendo di casa assieme a loro, quando accidentalmente hanno chiuso la porta: la donna è così rimasta chiusa fuori di casa, con le chiavi ancora sulla toppa interna all’appartamento e i figli dentro, senza nessun altro. Ilrestodelcarlino.it - Bimbi rimasti chiusi in casa da soli Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Bagnolo (Reggio Emilia), 1 novembre 2024 – Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti ieri da una famiglia di Bagnolo. Due bambini, uno di 3 anni e l’altro di 6 mesi, sonodadentro: un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. La notizia è stata data ieri dal vigili del fuoco, che sono intervenuti per riaprire la porta. L’unica soluzione era quella di calarsi lungo la parete esterna dell’edificio dal tetto ed entrare dalla finestra della, che si trova al quarto piano. La mamma dei due bambini stava uscendo diassieme a loro, quando accidentalmente hanno chiuso la porta: la donna è così rimasta chiusa fuori di, con le chiavi ancora sulla toppa interna all’appartamento e i figli dentro, senza nessun altro.

