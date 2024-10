Gaeta.it - Un calendario dell’Arma dei Carabinieri per guidare i giovani verso un futuro consapevole

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 2025 vedrà la pubblicazione di uninnovativo realizzato dall’Arma dei, caratterizzato da dodici lettere scritte da un maresciallo vedovo al figlio orfano di madre. Queste lettere affrontano temi cruciali per la crescita e la formazione dei, spaziando dalla sicurezza personale alla salvaguardia dell’ambiente. Questo progetto, che si colloca sotto il titolo “Ie i“, è frutto della collaborazione di noti autori come Maurizio de Giovanni e Marco Lodola, e si propone come un vademecum per orientare le nuove generazioni in un mondo complesso e spesso insidioso. Tematiche affrontate nelIlsi sviluppa attorno a dodici argomenti significativi, uno per ogni mese dell’anno, con l’intento di fornire al giovane lettore strumenti concreti per affrontare le sfide contemporanee.