Settore trasporti sotto stress: le associazioni imprenditoriali chiedono maggiore sostegno

Le associazioni che rappresentano le imprese del Settore trasporti stanno manifestando preoccupazione riguardo alla situazione attuale. Tra il crescente inflazionismo e la necessità di migliorie nei servizi, voci autorevoli del Settore stanno richiamando l'attenzione del Governo. Arrigo Giana, vice presidente dell'Associazione Agens, ha sottolineato l'urgenza di un adeguamento dei finanziamenti, suggerendo che attualmente non si stia facendo abbastanza per affrontare i problemi esistenti. A questo scopo, è stato richiesto un incontro urgente al Governo, affiancati da altre associazioni come Asstra e Anav, al fine di discutere di un possibile incremento del sostegno finanziario.

