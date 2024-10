Sport.quotidiano.net - Scritte sui cancelli dello stadio: attaccata la proprietà. Prato, Scarafoni pronto all’esordio. Tifosi ancora contro la società

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Stefano Comminibersaglio della contestazione deidel. Come già accaduto circa due settimane fa, nella giornata di ieri sono comparse dellesuiLungobisenziolabiancazzurra. "di pizzicaroli. Quattro anni sempre la solita minestra riscaldata", il messaggio indirizzato nei confronti del presidente dei lanieri, preso di mira anche durante le partite interne con dei cori. I risultati in crescita della squadra dopo il cambio in panchina fra Maurizio Ridolfi e Marco Mariotti non sembrano insomma aver placato gli animi accessi di una parte dei sostenitori del, in rotta con Commini. Dalle questioni extra campo a quelle di campo.