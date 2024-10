Rifugi felini, le associazioni contro il Comune: “Ci snobbano, gatti usati solo per fare campagna elettorale” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Siamo disperati, non sappiamo più come andare avanti”. Il grido di allarme arriva da Andrea Ponte, presidente dell'associazione Stregatti di Signa che, insieme ad Angeli con la Coda, si occupa di assistere le colonie feline e i gatti in difficoltà nel territorio di Signa. L'associazione, nata Firenzetoday.it - Rifugi felini, le associazioni contro il Comune: “Ci snobbano, gatti usati solo per fare campagna elettorale” Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Siamo disperati, non sappiamo più come andare avanti”. Il grido di allarme arriva da Andrea Ponte, presidente dell'associazione Stredi Signa che, insieme ad Angeli con la Coda, si occupa di assistere le colonie feline e iin difficoltà nel territorio di Signa. L'associazione, nata

Scontro sui rifugi felini: "Pochi fondi e difficoltà. Dal Comune zero aiuto"

Associazioni "Stregatti Signa" e "Angeli con la Coda" protestano contro il Comune di Signa per l'assenza di aiuto nell ...

