Lapresse.it - Polonia, ambasciatore Schnepf: “Italia uno dei partner commerciali più importanti da decenni”

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “L’è dauno deipiùper lae lo dimostrano i numeri: nei primi sette mesi del 2024 l’interscambio commerciale ha superato i 19 miliardi di euro. Le relazioni economiche esono caratterizzate da un forte dinamismo, grazie anche a profondi legami culturali e storici tra i nostri due Paesi. Laè un attore chiave nel contesto economico europeo e sono certo che le relazionicon l’continueranno a espandersi. I flussicrescono e confermano il Bel Paese come nostro terzoa livello mondiale, dopo Germania e Cina. Ci sono sicuramente grandi margini per incrementare i rapporti tra i nostri due Paesi, per intensificare gli scambi e rafforzare la cooperazione in vari settori come innovazione tecnologica, aerospaziale, energie rinnovabili e economia digitale.