Pesca illegale a Zannone interviene la Guardia Costiera

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ponza, 31 ottobre 2024 – Nella tarda serata di martedì, i militari delladi Ponza hanno sanzionato untore sportivo intento ad eseguire la pratica illecita di utilizzare una fonte luminosa per accecare le prede. Gli operatori, in attività di pattugliamento costiero nei pressi dell’isola di, intravedevano a grande distanza un bagliore in mare e, dirigendosi sul punto per verificare l’insolita circostanza, individuavano iltore all’atto di calare in mare un sistema artigianale di lenze (solitamente utilizzato per la cattura dei totani). I militari procedevano al sequestro dell’attrezzo e della lampada, elevando altresì una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto.