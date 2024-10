Olanda, ministro della Sanità Agema confessa: "Costretti a seguire ordini NATO, USA e NCTV, Covid era operazione militare ed è ancora in corso - VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il nuovo ministro della Sanità ha dichiarato apertamente di non poter mantenere le sue promesse elettorali perché il suo ministero è subordiNATO alla NATO, all’NCTV e agli Usa; il medico Van Veen: "Ecco perché tutta la censura ai critici e ai medici contrari a quella gestione della pandemia" Ilgiornaleditalia.it - Olanda, ministro della Sanità Agema confessa: "Costretti a seguire ordini NATO, USA e NCTV, Covid era operazione militare ed è ancora in corso - VIDEO Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il nuovoha dichiarato apertamente di non poter mantenere le sue promesse elettorali perché il suo ministero è subordialla, all’e agli Usa; il medico Van Veen: "Ecco perché tutta la censura ai critici e ai medici contrari a quella gestionepandemia"

