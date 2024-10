Notizie Asvis: L’auto elettrica rimane vantaggiosa, ma l’efficienza non è premiata dal fisco (Di giovedì 31 ottobre 2024) TESTO di Ivan Manzo della Redazione Asvis, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 24 ottobre 2024 In Italia chi ricarica un’auto elettrica paga più tasse di chi utilizza benzina, diesel o Gpl per far muovere la propria auto. Un paradosso che si ingigantisce con gli oneri fiscali in relazione alle emissioni di CO2 prodotte: paga di più chi possiede un’auto elettrica nonostante tali emissioni siano, com’è noto, assenti almeno in fase di trazione. È quanto emerge dalla prima analisi comparata dei costi di ricarica elettrica e di rifornimento di carburanti “tradizionali” per L’automobile. Lo studio a opera di Ecco, dal titolo “La fiscalità dell’energia nella transizione alL’auto elettrica”, è stato pubblicato lo scorso 3 ottobre e presentato nel corso di un evento sul tema il 24 ottobre. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TESTO di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 24 ottobre 2024 In Italia chi ricarica un’autopaga più tasse di chi utilizza benzina, diesel o Gpl per far muovere la propria auto. Un paradosso che si ingigantisce con gli oneri fiscali in relazione alle emissioni di CO2 prodotte: paga di più chi possiede un’autononostante tali emissioni siano, com’è noto, assenti almeno in fase di trazione. È quanto emerge dalla prima analisi comparata dei costi di ricaricae di rifornimento di carburanti “tradizionali” permobile. Lo studio a opera di Ecco, dal titolo “La fiscalità dell’energia nella transizione al”, è stato pubblicato lo scorso 3 ottobre e presentato nel corso di un evento sul tema il 24 ottobre.

L’auto elettrica rimane vantaggiosa, ma l’efficienza non è premiata dal fisco

(ansa.it)

L’analisi di Ecco: alle colonnine pubbliche la ricarica lenta per l’elettrico ha il 45% di tasse in più rispetto alla benzina, 85% in più sul diesel e il 407% sul Gpl. Una divergenza in netto contrast ...

