Ilgiorno.it - Morta a 108 anni Vittorina Nazzari, addio alla nonna record della Valtellina

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tirano (Sondrio) – È stata la persona più anziana nata e vissuta a Tirano, medesimodetenuto tra gli ospiticasa di riposo “Città di Tirano” dovevedova Rusconi, spentasi a 108, era ospite “soltanto” dal 2021. Tra i primi a diffondere la notizia l’ex primo cittadino Franco Spada. “In fondo ha accompagnato il mio mandato di sindaco – scrive Spada sul proprio profilo Facebook , dove è pubblicata anche una foto del compleanno numero 107 - Ricordo quando per i 100di, per farle gli auguri, mi presentai come sindaco nella sua casa di via Porta Milanese. Poi il suo compleanno lo festeggiai per altre otto volte, con relativa torta e con raccomandazione da parte di, dopo averne gustate tre fettone, di mangiare di magro per vivere a lungo”.