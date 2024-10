Mistermovie.it - Mister Movie | La serie Lanterns sceglie Kelly Macdonald per un ruolo nella serie

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., attrice pluripremiata, entra nel cast della nuova, un’avvincente avventura nel DC Universe che promette di esplorare temi complessi ei intergalattici. Con la presenza di grandi nomi come Kyle Chandler e Aaron Pierre, lasi preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei supereroi. Chi èininterpreterà ildi Kerry, una figura centrale descritta come “una donna pratica e profondamente devota alla sua famiglia e alla sua comunità”. Il suo personaggio è caratterizzato da una resilienza forgiata da un passato complesso, il che la rende un elemento fondamentale mentre i segreti della sua città iniziano a venire alla luce.