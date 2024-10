Ilfattoquotidiano.it - “Mi taccio perché direi cose orribili su questo Paese”: lo sfogo di Benoit Paire agli Open di Seoul

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A far notizia non è l’ennesima sconfitta della sua stagione, quanto loavuto in campo durante il match contro Taro Daniel valido per i FilaChallenger: Per favore, per favore, per favore! Smetto di parlarealtrimenti dicosu, sulla gente, su tutti!! Orrori”. Nel mirino alcune scelte arbitrali chenon ha per nulla gradito: in particolare, le polemiche si sono accese dopo un suo dritto dichiarato “out” (fuori). E senza alcuna possibilità di correzione a causa dell’assenza del falco. Dopo la decisione, il tennista francese ha calciato due volte la rete, scaraventando anche la racchetta contro il nastro. Perplessità che sono proseguite anche qualche punto più tardi: “No, no, no, è impossibile chiamarla fuori!”. Nonostante la rabbia ingiustificata,non ha ricevuto alcun provvedimento.