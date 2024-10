Maxi incendio a Milano, chiuse le indagini: tre persone accusate di incendio colposo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul Maxi incendio avvenuto l’11 maggio 2023, che ha coinvolto diversi edifici tra via Pier Lombardo e via Vasari. Tre persone, tra cui i rappresentanti legali di una società collegata al gruppo Linde, e un autista di una ditta di autotrasporti, sono state accusate di incendio colposo. Gli eventi di quella mattina rivelano l’importanza di un’accurata gestione dei materiali pericolosi e le conseguenze che possono derivarne. Il terribile incendio e le esplosioni Nella mattina dell’11 maggio 2023, Milano è stata scossa da una serie di esplosioni che hanno preceduto un violento incendio. Le fiamme hanno coinvolto cinque edifici, tra cui tre condomini, un istituto religioso e il Teatro Franco Parenti, oltre a un numero considerevole di autovetture. Gaeta.it - Maxi incendio a Milano, chiuse le indagini: tre persone accusate di incendio colposo Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura diha chiuso lesulavvenuto l’11 maggio 2023, che ha coinvolto diversi edifici tra via Pier Lombardo e via Vasari. Tre, tra cui i rappresentanti legali di una società collegata al gruppo Linde, e un autista di una ditta di autotrasporti, sono statedi. Gli eventi di quella mattina rivelano l’importanza di un’accurata gestione dei materiali pericolosi e le conseguenze che possono derivarne. Il terribilee le esplosioni Nella mattina dell’11 maggio 2023,è stata scossa da una serie di esplosioni che hanno preceduto un violento. Le fiamme hanno coinvolto cinque edifici, tra cui tre condomini, un istituto religioso e il Teatro Franco Parenti, oltre a un numero considerevole di autovetture.

