Mastella | Da 40 anni sostento la chiusura delle scuole il sabato

Tempo di lettura: < 1 minuto"Esattamente 40 anni fa fui il primo a presentare, trovando l'adesione di più di trecento parlamentari compresi il presidente Sergio Mattarella e Pierferdinando Casini, una proposta di legge per tenere le scuole chiuse il sabato. Poi, in parte si è fatto, in parte no. Continuo però a sostenere che sia una bella cosa per dare respiro alla famiglia". Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della riapertura del "Giardino del Mago", ideato dall'artista internazionale Riccardo Dalisi.

