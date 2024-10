Lazio, Rocchi: «Con Baroni sarei stato perfetto. Tavares come Kolarov? Rispondo così» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Tommaso Rocchi, ex attaccante e capitano della Lazio, sull’inizio di stagione della squadra biancoceleste in Serie A Tommaso Rocchi ha parlato a Radio Laziale dell’inizio di stagione della Lazio in Serie A. Tavares come Kolarov – «Credo che sia un buonissimo giocatore, sta facendo benissimo. Ha grandi qualità a livello fisico e atletico Calcionews24.com - Lazio, Rocchi: «Con Baroni sarei stato perfetto. Tavares come Kolarov? Rispondo così» Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Tommaso, ex attaccante e capitano della, sull’inizio di stagione della squadra biancoceleste in Serie A Tommasoha parlato a Radio Laziale dell’inizio di stagione dellain Serie A.– «Credo che sia un buonissimo giocatore, sta facendo benissimo. Ha grandi qualità a livello fisico e atletico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tommaso: "Conmitrovato benissimo. Tavares come Kolarov? Aspettiamo";: «Gol? Quelli ai derby sono sempre i più belli ed entrano di diritto nella Top Ten. Sudico;sul fallo di Douglas Luiz in Juve-: "Se lo avesse espulso non miscandalizzato"; Juve-conferma: “Douglas Luiz andava espulso”; Mancata espulsione a Douglas Luiz,a Open VAR: "Era da rosso, comportamento antisportivo"; Il designatore: “Douglas Luiz? Il rosso ci stava"., furia con il Var; Approfondisci 🔍

Rocchi: «Gol? Quelli ai derby sono sempre i più belli ed entrano di diritto nella Top Ten. Su Baroni dico questo»

(lazionews24.com)

Le parole dell’ex giocatore, Tommaso Rocci, sui gol fatti in carriera e sulla Lazio di Baroni Tommaso Rocchi ai microfoni di Radio Laziale, ha analizzato anche il Como, prossimo avversario della Lazio ...

Mattei Lazio: «Baroni sa incidere con i cambi e sa adattarsi a ogni situazione»

(lazionews24.com)

Le parole di Stefano Mattei in vista dei prossimi impegni della Lazio: «I dubbi di formazioni sono tanti, Tavares…» Stefano Mattei ha parlato a RadioSei in vista dei numerosi impegni ravvicinati della ...

Lazio, Rocchi: "Vi svelo i miei gol migliori. Sul paragone Kolarov-Tavares..."

(lalaziosiamonoi.it)

Intrisa di amore per i colori biancocelesti l'intervista rilasciata da Tommaso Rocchi ai microfoni di Radio Laziale. L'ex attaccante biancocelesete ha analizzato anche il Como, ...

Rocchi sul fallo di Douglas Luiz in Juve-Lazio: "Se lo avesse espulso non mi sarei scandalizzato"

(corrieredellosport.it)

Il designatore arbitrale torna sul discussio episodio accaduto nel finale della gara tra i biancocelesti di Baroni e gli uomini di Motta ...