Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: la decisione del Prefetto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stretta sulla vendita dei biglietti per il big match di San Siro del 10 novembre Il Prefetto di Milano ha emanato un provvedimento che colpisce duramente i tifosi del Napoli. Per il big match contro l’Inter, in programma a San Siro il 10 novembre alle 20:45, è stata vietata la trasferta ai residenti in Campania. Le restrizioni La decisione del Prefetto Sgaraglia prevede limitazioni severe: Divieto di acquisto per i residenti in Campania Blocco della vendita anche per i possessori di tessera del tifoso del Napoli Unica eccezione: residenti campani con tessera Inter Il cambio di rotta Un’inversione di tendenza rispetto al recente passato. Per Milan-Napoli, disputata sempre a San Siro, non erano state imposte restrizioni alla tifoseria partenopea. Questa volta, invece, le misure di sicurezza sono più stringenti. Napolipiu.com - Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: la decisione del Prefetto Leggi tutto 📰 Napolipiu.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stretta sulla vendita dei biglietti per il big match di San Siro del 10 novembre Ildi Milano ha emanato un provvedimento che colpisce duramente i tifosi del. Per il big match contro l’, in programma a San Siro il 10 novembre alle 20:45, è statalaaiin. Le restrizioni LadelSgaraglia prevede limitazioni severe: Divieto di acquisto per iinBlocco della vendita anche per i possessori di tessera del tifoso delUnica eccezione:campani con tesseraIl cambio di rotta Un’inversione di tendenza rispetto al recente passato. Per Milan-, disputata sempre a San Siro, non erano state imposte restrizioni alla tifoseria partenopea. Questa volta, invece, le misure di sicurezza sono più stringenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, big match della 12ª giornata d'andata:a Milanoai tifosi azzurri residenti in Campania;a tutti i tifosi residenti in Campania;ai tifosi partenopei. Il motivo;e vendita bigliettiai tifosi napoletani per sicurezza pubblica;ai tifosi partenopei;ai tifosi ospiti residenti in Campania: i motivi della decisione; Approfondisci 🔍

SERIE A - Inter-Napoli, trasferta vietata a tutti i tifosi residenti in Campania, il comunicato

(napolimagazine.com)

Domenica 10 novembre a San Siro andrà in scena lo scontro scudetto tra Inter e Napoli. Durante il big match, però, gli azzurri dovranno fare a meno dell'appoggio dei loro tifosi. La Prefettura del cap ...

Serie A, Inter-Napoli: trasferta vietata ai tifosi ospiti

(lapresse.it)

Vietata la trasferta ai residenti in Campania per il match di Serie A tra Inter e Napoli. La partita, valida per la 12a giornata di campionato, si giocherà ...

Inter-Napoli: trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

(msn.com)

La decisione del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia “a tutela dell’ordine pubblico”. Chi potrà acquistare i biglietti ...

UFFICIALE- Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: il comunicato

(gonfialarete.com)

Cattive notizie per i tifosi del Napoli in vista della prossima trasferta di campionato contro l'Inter. Il club nerazzurro, ha vietato la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Campania, anche c ...