I Carabinieri e i giovani il tema del Calendario Storico dell’Arma

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – “Ie i” è ildel nuovodei, edizione 2025, presentato a Roma dal Comandante Generale C. A. Teo Luzi, e realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio de Giovanni; il primo che ha curato la veste grafica dell’opera è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de “Il Commissario Ricciardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre”. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre.