Fiaccolata a Fonni per ricordare i quattro giovani vittime dell’incidente stradale

In un'atmosfera di intenso dolore e riflessione, centinaia di cittadini di Fonni hanno partecipato alla Fiaccolata indetta dal parroco don Luciano Monni, per onorare la memoria dei quattro ragazzi tragicamente scomparsi nell'incidente stradale avvenuto nelle prime ore di sabato. Questo evento ha attirato la comunità, creando un momento di unione e sostegno in uno dei momenti più tristi per il paese. L'inizio del percorso commemorativo La Fiaccolata è iniziata alle ore 20 dalla parrocchia di San Giovanni Battista. I partecipanti, con candele in mano, hanno attraversato le strade di Fonni in silenzio, esprimendo così un profondo rispetto per le giovani vite perdute. Hanno passato davanti alle abitazioni dei quattro ragazzi: Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17 anni, Marco Innocenti, 18 anni, e Michele Soddu, 22 anni.

