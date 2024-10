Romadailynews.it - Dalla Georgia un nuovo acaro killer delle api mellifere

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)arriva unapi. Si tratta dell’Tropilaelaps mercedesae, un ectoparassita, che vive cioè sulla superficie esterna dell’ospite, originarioapiasiatiche giganti (Apis dorsata, A. breviligula e A. laboriosa), sta provocando gravi danni alle colonie di apioccidentali (Apis mellifera), la cui salute è già messa a dura provaglobalizzazione, dall’effetto dei cambiamenti climatici e dell’abuso di fitofarmaci. Dopo il ritrovamento in Russia, l’è adesso segnalato per la prima volta in, confermando la sua espansione geografica.