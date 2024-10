Abruzzo24ore.tv - Arrestato al rientro da Londra: doveva scontare quattro mesi di arresti domiciliari

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pescara - Ordine di arresto eseguito in aeroporto per un passeggero appena sbarcato da; nello stesso giorno, fermato ladro di bagagli in stazione. Nel corso del lungo weekend, le forze dell’ordine hanno eseguito due distinti interventi, entrambi conclusi con l'arresto dei responsabili. All’aeroporto, un uomo appena rientrato daè stato fermato per un ordine di arresto pendente per lesioni personali. Il soggetto, giunto in Italia per il ponte di Ognissanti e accolto dai familiari, è stato bloccato dalle forze di polizia durante i controlli di frontiera, scoprendo chedia causa di una sentenza del 2021. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’uomo, irreperibile dal 2020, era stato condannato per fatti risalenti al 2009 e, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione perla pena.