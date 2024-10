Arrestato 38enne per accoltellamento in piazza Adriano a Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di 38 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, è stato Arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari dopo aver accoltellato un coetaneo. L’incidente è avvenuto lo scorso luglio in piazza Adriano, un’area vicina all’Anfiteatro Campano. Le indagini hanno rivelato un contesto di violenze e minacce che hanno caratterizzato la relazione tra i due uomini, entrambi parte dello stesso gruppo di amici. Le indagini della polizia Le operazioni investigative sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e sono state coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti hanno raccolto informazioni dettagliate sullo svolgersi dei fatti, evidenziando una storia di intimidazione e coercizione. Gaeta.it - Arrestato 38enne per accoltellamento in piazza Adriano a Santa Maria Capua Vetere Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di 38 anni, originario di, è statodalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari dopo aver accoltellato un coetaneo. L’incidente è avvenuto lo scorso luglio in, un’area vicina all’Anfiteatro Campano. Le indagini hanno rivelato un contesto di violenze e minacce che hanno caratterizzato la relazione tra i due uomini, entrambi parte dello stesso gruppo di amici. Le indagini della polizia Le operazioni investigative sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e sono state coordinate dalla Procura di. Gli agenti hanno raccolto informazioni dettagliate sullo svolgersi dei fatti, evidenziando una storia di intimidazione e coercizione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:perinAdriano a Santa Maria Capua Vetere;inDuca degli Abruzzi: movente passionale,un uomo per tentato omicidio; Tentato omicidio a Saint-Pierre,condannato a 5 anni e 4 mesi; Accoltellato indopo una lite per la viabilità: oggi l'ultimo saluto ad Antonio; Tentato omicidio a Nola:per l’di un uomo durante una lite -; Accoltellato durante una lite per la viabilità a Nola: Antonio Liberti muore a 44 anni; Approfondisci 🔍

Accoltella un coetaneo dopo l’ennesima richiesta di soldi: 38enne agli arresti domiciliari

(ilmeridianonews.it)

L'uomo era costretto a cedere denaro o beni ogni settimana al suo aguzzino, finché non ha deciso di ricorrere alla giustizia privata ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Accoltella un coetaneo dopo il no all’ennesima richiesta di soldi: agli arresti

(casertafocus.net)

15:56:51 All’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Polizia di Stato di Caserta ha eseguito la misura degli arresti ...

Accoltellato dalla figlia, muore dopo un mese in ospedale: arrestata 38enne, era fuggita

(fanpage.it)

La donna era stata ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma due settimane dopo era fuggita ...

Ventimiglia, accoltellamento in piazza del Comune: arrestati due tunisini

(riviera24.it)

La polizia di frontiera ha arrestato due tunisini ... ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della caserma di piazza della Libertà, l’episodio di violenza avvenuto nel pomeriggio ...