Alluvione a Bologna | riaperto viale Sabena e raccolti 270mila euro

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – "Organizzeremo tantissimi incontri, caseggiato per caseggiato, in modo da incontrare sia gli amministratori dei condomini che gli stessi cittadini. Dobbiamo discutere con loro con trasparenza e partecipazione per capire quello che è successo e quello che possiamo fare insieme per mettere in sicurezza le loro abitazioni”. A parlare è il sindaco Matteo Lepore, che a quasi due settimane dall’snocciola i numeri relativi all’emergenza: 1.400 punti della città “in cui c’è stato un impatto dell’con invasione di acqua o fango”, 120 strade coinvolte, 500 persone sfollate nel picco massimo dell’emergenza, 1.232 richieste di assistenza ricevute tra il 19 e il 27 ottobre attraverso il form attivato dal Comune per i cittadini colpiti (che da ieri non è più attivo).