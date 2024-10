Uominiedonnenews.it - Adriana Volpe Ritrova L’Amore: Ecco Chi E’ Il Nuovo Compagno!

(Di giovedì 31 ottobre 2024)racconta di avertocon una persona, incontrata per caso durante una trasmissione. Dopo anni difficili,chi è l’uomo che ha riportato la felicità nella sua vita.riscopre: “Proprio quando non ci credevo più”, volto amato del mondo televisivo italiano, hato. Dopo il difficile divorzio da Roberto Parli nel 2020, la conduttrice aveva chiuso le porte ai sentimenti, convinta di non aver più bisogno delnella sua vita. Ma, come spesso accade, il destino ha deciso diversamente. “Ero chiusa,non era più qualcosa a cui pensavo”, ha rivelato a Verissimo, raccontando con emozione di come un incontro inaspettato sia riuscito a riaccendere il suo cuore. Galeotta fu una trasmissione televisiva, “un vero Cupido”, che ha riacceso in lei la speranza e l’entusiasmo.