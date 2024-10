Ilgiorno.it - Adeguamenti da 3 euro sulle minime, è protesta. Tremila soldi falsi contro la manovra del Governo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oltre cinquemila pensionati lombardi hannoto a Milanoladi bilancio del. Molti di loro sono i destinatari dei 3in più al mese che riceveranno nel 2025 per “migliorare“ la pensione. Una notizia che ha provocato malcontento e preoccupazione per il mancato adeguamento al reale costo della vita e delle spese sanitarie. "L’incremento di 3pensioniè un provvedimento che grida vendetta. La rivalutazione delle pensioni e il mantenimento del loro potere d’acquisto è un diritto per chi ha lavorato per tutta la vita – ha dichiarato Daniele Gazzoli, segretario generale dello Spi Lombardia, che ieri mattina, in Piazza San Babila, a Milano, ha aperto la giornata di mobilitazione –.