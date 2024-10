Gaeta.it - Accesso gratuito ai musei italiani il 3 e 4 novembre: eventi speciali e informazioni utili

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il prossimo fine settimana offre l’opportunità di visitaree parchi archeologici statali in modo completamente. Questo avviene grazie all’iniziativa #domenicalmuseo e alla celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale, insieme alla Giornata delle Forze Armate, offrendo un’occasione perfetta per scoprire il patrimonio culturale italiano. Le aperture deie la struttura dei visitatori sono state organizzate per massimizzare l’accessibilità e il coinvolgimento del pubblico. Aperture straordinarie per il ponte di Ognissanti Nel periodo dal 1° al 2, istatali funzioneranno secondo le normali modalità di, pertanto sarà necessario acquistare i biglietti. Tuttavia, il 3 e il 4daranno la possibilità di entrare senza pagare, un evento molto atteso dagli appassionati di cultura e arte.