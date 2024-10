Oasport.it - 1° novembre: quali eventi di sport seguire nel giorno di festa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Saranno i motori i grandi protagonisti deldidi Ognissanti: scenderanno in pista, infatti, sia la MotoGP che la F1. Si inizia già nella notte italiana con il Motomondiale protagonista a Sepang, in Malesia: le prove libere scatteranno a partire dalle 2.00, ma è alle 3.45 che sarà la volta della MotoGP. Per la classe regina, poi, le prefiche andranno in scena nel mattino italiano, alle ore 8.00. Ci sarà invece da attendere per la F1: in Brasile il week end sarà rivoluzionato dalla Sprint: alle 15.30 l’unica sessione di prove libere, mentre alle 19.30 sarà già tempo dellefiche per la gara breve.