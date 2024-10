Ue fissa il limite all’uso del contante a 10.000 euro. Ma dal 2027 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 10 luglio 2027 il limite all’uso del contante è fissato a 10.000 euro. Ad introdurre il nuovo tetto è il Regolamento Ue n. 1624 del 2024 pubblicato nella Gazzetta europea lo scorso 19 giugno ed entrato in vigore il 9 luglio 2024, al cui interno sono state fissate le norme e le indicazioni per l’uso del contante nei paesi europei. Volendo sintetizzare al massimo si può affermare che il tetto per i pagamenti in contanti nei paesi aderenti all’Unione europea – a partire dal prossimo 10 luglio 2027 – è stato fissato a 10.000 euro. Anche l’Italia dovrà adottare le nuove regole. Lo scopo di questa norma è quella di ridurre al massimo l’uso delle banconote nelle transazioni economico e cercare di prevenire il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo. Nel nostro paese, al momento, il tetto massimo all’uso del contanti è pari a 5.000 euro. Quifinanza.it - Ue fissa il limite all’uso del contante a 10.000 euro. Ma dal 2027 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 10 luglioildelto a 10.000. Ad introdurre il nuovo tetto è il Regolamento Ue n. 1624 del 2024 pubblicato nella Gazzettapea lo scorso 19 giugno ed entrato in vigore il 9 luglio 2024, al cui interno sono statete le norme e le indicazioni per l’uso delnei paesipei. Volendo sintetizzare al massimo si può affermare che il tetto per i pagamenti in contanti nei paesi aderenti all’Unionepea – a partire dal prossimo 10 luglio– è statoto a 10.000. Anche l’Italia dovrà adottare le nuove regole. Lo scopo di questa norma è quella di ridurre al massimo l’uso delle banconote nelle transazioni economico e cercare di prevenire il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo. Nel nostro paese, al momento, il tetto massimodel contanti è pari a 5.000

