Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Marialuisa Jacobelli: nuova frecciatina a Totti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Striscia la Notizia tiene viva la Notizia del presunto flirt di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è stato affiancato alla giornalista Marialuisa Jacobelli. Si parla di un flirt e di un presunto incontro in seguito alla diffusione di alcune immagini dei due. Dopo il “pupone” e Noemi Bocchi, ora tocca proprio al volto di Sport Mediaset ricevere il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli. Tapiro a Marialuisa Jacobelli Il celebre inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha da poco consegnato un Tapiro d’Oro condiviso a Francesco Totti e Noemi Bocchi. La reazione dell’ex capitano giallorosso non è stata delle migliori, come prevedibile. La statuetta è stata rifiutata e le risposte sono risultate alquanto piccate. Dilei.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Marialuisa Jacobelli: nuova frecciatina a Totti Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)latiene viva ladel presunto flirt di Francesco. L’ex capitano della Roma è stato affiancato alla giornalista. Si parla di un flirt e di un presunto incontro in seguito alla diffusione di alcune immagini dei due. Dopo il “pupone” e Noemi Bocchi, ora tocca proprio al volto di Sport Mediaset ricevere ilda Valerio Staffelli.Il celebre inviato dilaValerio Staffelli ha da poco consegnato uncondiviso a Francescoe Noemi Bocchi. La reazione dell’ex capitano giallorosso non è stata delle migliori, come prevedibile. La statuetta è stata rifiutata e le risposte sono risultate alquanto piccate.

