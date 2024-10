Storico sorpasso della cinese Byd su Tesla, 3 miliardi di ricavi in più nel terzo trimestre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I ricavi di Byd, principale produttore cinese di auto elettrice, hanno superato quelli della statunitense Tesla. Il sorpasso, il primo di sempre, si è realizzato nel terzo trimestre dell’anno. Byd ha visto i suoi incassi salire del 24%, ad oltre 28 miliardi di dollari mentre quelli Tesla sono stati pari a 25 miliardi. Byd ha venduto in tre mesi 1,1 milioni di vetture elettriche ed ibride. Nonostante la crescita a doppia cifra, i ricavi di Byd sono risultati al di sotto delle attese. I profitti sono cresciuti dell’11,5% a 11,6 miliardi di yuan (1,5 miliardi di euro), in questo caso più delle previsioni. L’utile di Tesla, concentrata sulle vetture di fascia alta, rimane però superiore (2,2 miliardi). Nei primi nove mesi, Byd ha avuto un utile netto di 25,2 miliardi di yuan (3,3 miliardi di euro) su un fatturato di 502,3 miliardi di yuan (65 miliardi di euro). Ilfattoquotidiano.it - Storico sorpasso della cinese Byd su Tesla, 3 miliardi di ricavi in più nel terzo trimestre Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idi Byd, principale produttoredi auto elettrice, hanno superato quellistatunitense. Il, il primo di sempre, si è realizzato neldell’anno. Byd ha visto i suoi incassi salire del 24%, ad oltre 28di dollari mentre quellisono stati pari a 25. Byd ha venduto in tre mesi 1,1 milioni di vetture elettriche ed ibride. Nonostante la crescita a doppia cifra, idi Byd sono risultati al di sotto delle attese. I profitti sono cresciuti dell’11,5% a 11,6di yuan (1,5di euro), in questo caso più delle previsioni. L’utile di, concentrata sulle vetture di fascia alta, rimane però superiore (2,2). Nei primi nove mesi, Byd ha avuto un utile netto di 25,2di yuan (3,3di euro) su un fatturato di 502,3di yuan (65di euro).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Storico sorpasso della cinese Byd su Tesla, 3 miliardi di ricavi in più nel terzo trimestre; Cina, storico sorpasso delle auto elettriche; Byd, dove vuole arrivare il gigante cinese dell’auto elettrica dopo il sorpasso su Tesla; Byd dopo il sorpasso su Tesla si lancia nel mondo delle due ruote elettriche. Ecco come; Auto elettriche. A sorpasso cinese contromanovra alla giapponese; Tesla perde il primato: ora chi vende più auto elettriche al mondo è la cinese Byd; Leggi >>>

L'Ue impone i dazi sulle auto elettriche cinesi. Le tariffe stabilite da Bruxelles: 17% per Byd, 18,8% a Geely e 35,3% Saic

(msn.com)

La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva i dazi aggiuntivi fino al 35,3% sulle importazioni delle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti ...

Byd pesca ancora da Stellantis: Maria Grazia Davino passa alla casa automobilistica cinese

(milanofinanza.it)

Il gruppo cinese delle auto elettriche, con l’ex Fca Alfredo Altavilla come advisor, rafforza la squadra europea con un’altra nomina di peso: è l’ex manager Stellantis Maria Grazia Davino, che da dice ...

Gli ex di Marchionne ora lavorano per i cinesi di BYD

(autoappassionati.it)

Il gigante cinese BYD profuma d’Italia. Continua, infatti, ad “assumere” manager nati nel Belpaese, che hanno fatto esperienza nell’attuale Stellantis ...

BYD e Black Myth: Wukong stringono una partnership strategica globale per l'innovazione e la conservazione del patrimonio culturale

(affaritaliani.it)

Video Storico sorpasso Video Storico sorpasso

La collaborazione tra BYD e Black Myth: Wukong segna una svolta nell'industria automobilistica e videoludica, unendo innovazione tecnologica e impegno ...