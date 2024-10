Seduta straordinaria del Consiglio Comunale a San Zeno, aperta ai cittadini per discutere l’autorizzazione del polo energetico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Seduta aperta di Consiglio Comunale convocata lunedì 18 novembre dalle 17:30, presso l’impianto Aisa al polo tecnologico di San Zeno, e dedicata al procedimento autorizzativo unico regionale per il mantenimento in esercizio della linea di recupero energetico L45. È preferibilmente richiesta, entro martedì 12 novembre, la prenotazione all’indirizzo mail ConsiglioComunale@comune.arezzo.it da parte dei cittadini che intendono intervenire, in modo da permettere un’adeguata organizzazione dei lavori consiliari. Considerato lo svolgimento fuori sede degli stessi, verrà messo a disposizione degli interessati un pullman da 52 posti con partenza dal parcheggio Pietri alle 17:00. La Seduta potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube del Comune. Lortica.it - Seduta straordinaria del Consiglio Comunale a San Zeno, aperta ai cittadini per discutere l’autorizzazione del polo energetico Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)diconvocata lunedì 18 novembre dalle 17:30, presso l’impianto Aisa altecnologico di San, e dedicata al procedimento autorizzativo unico regionale per il mantenimento in esercizio della linea di recuperoL45. È preferibilmente richiesta, entro martedì 12 novembre, la prenotazione all’indirizzo mail@comune.arezzo.it da parte deiche intendono intervenire, in modo da permettere un’adeguata organizzazione dei lavori consiliari. Considerato lo svolgimento fuori sede degli stessi, verrà messo a disposizione degli interessati un pullman da 52 posti con partenza dal parcheggio Pietri alle 17:00. Lapotrà essere seguita in diretta sul canale YouTube del Comune.

