Nuovo schiaffo degli italiani alla sinistra: da Nordio a Giorgetti, ecco chi sono i ministri più apprezzati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) sono tutti ben piazzati nella top ten del gradimento i ministri competenti sui temi che negli ultimi tempi sono stati più cavalcati strumentalmente dalla sinistra. Si va da Guido Crosetto, al centro delle questioni non solo della Difesa ma anche della questione dossier esplosa dopo la sua prima denuncia, a Giancarlo Giorgetti, alle prese con la manovra, da Orazio Schillaci, titolare di quella sanità che secondo l’opposizione sarebbe al collasso, a Carlo Nordio, competente sul tema caldissimo della giustizia. Il dato emerge dall’ultimo Tableau de Bord dell’Istituto Piepoli che monitora l’apprezzamento degli italiani per i membri del governo. Secoloditalia.it - Nuovo schiaffo degli italiani alla sinistra: da Nordio a Giorgetti, ecco chi sono i ministri più apprezzati Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)tutti ben piazzati nella top ten del gradimento icompetenti sui temi che negli ultimi tempistati più cavalcati strumentalmente d. Si va da Guido Crosetto, al centro delle questioni non solo della Difesa ma anche della questione dossier esplosa dopo la sua prima denuncia, a Giancarlo, alle prese con la manovra, da Orazio Schillaci, titolare di quella sanità che secondo l’opposizione sarebbe al collasso, a Carlo, competente sul tema caldissimo della giustizia. Il dato emerge dall’ultimo Tableau de Bord dell’Istituto Piepoli che monitora l’apprezzamentoper i membri del governo.

