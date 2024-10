Udine20.it - Nuovi cuccioli di Alpaca al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) IlZoodisi prepara a festeggiare un Halloween davvero speciale quest’anno, con la presenza di tredi– due maschi e una femmina – nati a fine settembre e che per la gioia dei visitatori si trovano in compagnia degli amati Capibara. Glisono animali domestici originari delle Ande, noti per il loro aspetto dolce e il prezioso manto. Famosi per la loro lana, estremamente soffice, calda e leggera, appartengono alla famiglia dei camelidi, insieme ai lama, ai cammelli e ai dromedari. Sono caratterizzati da un collo lungo, un muso corto e orecchie a, che gli conferiscono un aspetto gentile e curioso. Ilchiuderà la stagione il 3 novembre, offrendo un’ultima occasione per trascorrere delle giornate all’insegna del divertimento e dell’apprendimento.