Nomine & Poltrone - Rinnovati i vertici dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rinnovato il consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Perugia per il quadriennio 2024-2028.Il consiglio direttivo è composto da Nicola Volpi (presidente dell’Ordine delle professione infermieristiche di Perugia) , Elisa Ceciarini (Vice-Presidente) Perugiatoday.it - Nomine & Poltrone - Rinnovati i vertici dell'Ordine delle professioni infermieristiche Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rinnovato il consiglio direttivoa provincia di Perugia per il quadriennio 2024-2028.Il consiglio direttivo è composto da Nicola Volpi (presidentee professionedi Perugia) , Elisa Ceciarini (Vice-Presidente)

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: AVVISO –a.s. 2024/25: Esito Fase 1 e apertura Fase 2 – Procedura informatizzata fino al 29 ottobre 2024 – classi di concorso A037, AA25, AC24, AK56 e B020; Il Csm si divide sullee la riforma resta sospesa; Consiglio regionale, nominati i componenti della commissione Pari Opportunità; Il Csm si spacca sulle regole per le; In mano a Bucci leportuali di Genova e La Spezia;2024/13; Leggi >>>

Il Csm si divide sulle nomine e la riforma resta sospesa

(ilmanifesto.it)

Giustizia (Politica) Parametri fissi o discrezionalità? Le correnti presentano due documenti. Decisivi i laici. Sullo sfondo le elezioni del parlamentino dell'Anm. Di Mario Di Vito ...

NOMINE: QUI CDX ANCORA LITI SU SCELTE ‘TITOLARI’ QUI CSX, SCONTRO MONACO D’AMICO SU PARI OPPORTUNITÀ

(abruzzoweb.it)

L’AQUILA – Sia pure con un ritardo imbarazzante, la maggioranza di centrodestra ha trovato l’accordo sulle caselle delle partecipiate anche se non sui nomi, sui quali sono ancora in corso liti, sgomit ...

Nuove regole per le nomine nelle partecipate: "Controlli continui su requisiti e correttezza"

(baritoday.it)

Approvata la delibera contenente le norme da seguire per le nomine dei rappresentanti del Comune di Bari presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale e organismi vari per il ma ...

Il Csm si spacca sulle regole per le nomine

(ilfattoquotidiano.it)

La Quinta commissione ieri si è divisa su una questione cruciale per la magistratura: i criteri con i quali si faranno le nomine dei capi degli uffici giudiziari, quelle nomine che, per colpa del ...