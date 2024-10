Nel Salento Guendalina Middei "@ilprofessorx": nel suo nuovo libro viaggio tra 9 giganti della letteratura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) COPERTINO – Guendalina Middei, meglio nota come @ilprofessorx, sarà nel Salento nel pomeriggio di oggi. Nel 2019 ha aperto la sua pagina Facebook Professor X, seguita nella primavera del 2022 dall’omonimo profilo Instagram. I suoi canali sono oggi diventati punti di riferimento per oltre Lecceprima.it - Nel Salento Guendalina Middei "@ilprofessorx": nel suo nuovo libro viaggio tra 9 giganti della letteratura Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) COPERTINO –, meglio nota come @, sarà nelnel pomeriggio di oggi. Nel 2019 ha aperto la sua pagina Facebook Professor X, seguita nella primavera del 2022 dall’omonimo profilo Instagram. I suoi canali sono oggi diventati punti di riferimento per oltre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nel Salento Guendalina Middei "@ilprofessorx": nel suo nuovo libro viaggio tra 9 giganti della letteratura; Al via questa sera a Copertino nei saloni della Fondazione Moschettini la prima edizione della rassegna culturale, Dialoghi. Libri ed Autori; Guendalina Middei a Copertino col suo ultimo libro: "Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera"; Dialoghi, libri ed autori: a Copertino via alla prima edizione della rassegna culturale; Leggi >>>