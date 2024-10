MieLazio a Viterbo: degustazioni, mercatino e showcooking ad ingresso libero alla scoperta dei mieli regionali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 3 novembre torna "MieLazio": un affascinante viaggio alla scoperta del miele e dei prodotti apistici regionali. A Viterbo, in collaborazione con Alpa Lazio, un'intera giornata dedicata ai prodotti dell'alveare, un appuntamento gratuito ed aperto Viterbotoday.it - MieLazio a Viterbo: degustazioni, mercatino e showcooking ad ingresso libero alla scoperta dei mieli regionali Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 3 novembre torna "": un affascinante viaggiodel miele e dei prodotti apistici. A, in collaborazione con Alpa Lazio, un'intera giornata dedicata ai prodotti dell'alveare, un appuntamento gratuito ed aperto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: MieLazio a Viterbo: degustazioni, mercatino e showcooking ad ingresso libero alla scoperta dei mieli regionali; Mielazio torna il 3 novembre a Viterbo; A VITERBO la seconda edizione di MIELAZIO; Leggi >>>

A "Mielazio", degustazioni, mercatino e showcooking dedicati ai prodotti dell'alveare

(orvietonews.it)

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna "Mielazio", un affascinante viaggio alla scoperta del miele e dei prodotti apistici regionali. A Viterbo, in collaborazione con Alpa Lazio, quella di d ...

Viterbo, guida e itinerari alla scoperta della città della Tuscia

(siviaggia.it)

La città di Viterbo sorge nel Nord del Lazio e, più precisamente, in una zona che viene chiamata Tuscia Viterbese. È una città antica, molto probabilmente di origini etrusche, che affascina ...

Acqua, A Viterbo torna potabile dopo l'allarme enterococchi

(ilmessaggero.it)

A Viterbo si torna a bere dal rubinetto. Come preannunciato dal Messaggero, novità erano attese per la metà della settimana. E infatti ieri, dopo sette giorni di divieto per presenza di ...

Previsioni Meteo Milazzo Oggi

(3bmeteo.com)

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli ...