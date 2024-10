Lapresse.it - Marina Berlusconi nominata Cavaliere, l’uscita dal Quirinale e la dedica al papà Silvio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Quanto è importante questo giorno per me? È importantissimo ed è una grande emozione”. Queste le parole scelte daper commentare la sua nomina adel Lavoro, avvenuta oggi alin una cerimonia tenuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nel segno di mio padre? Sì,to a mio“, afferma, in memoria del padre, a sua volta nominatodel Lavoro il 2 giugno 1977 dal presidente Giovanni Leone.