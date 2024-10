Luce, la mascotte del Giubileo 2025, che piacerà al mercato asiatico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una giovane pellegrina dai capelli blu e impermeabile giallo in stile manga Il Vaticano strizza l'occhio al mercato asiatico. Partendo, però, da Roma. Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, ha presentato la mascotte ufficiale del Giubileo 2025: si chiama Ilgiornaleditalia.it - Luce, la mascotte del Giubileo 2025, che piacerà al mercato asiatico Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una giovane pellegrina dai capelli blu e impermeabile giallo in stile manga Il Vaticano strizza l'occhio al. Partendo, però, da Roma. Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, ha presentato laufficiale del: si chiama

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ecco laufficiale: app e social per prepararsi all'evento; È "" laufficiale del, il Vaticano presenta la: mezza anime e mezza videogame. L’ironia social; Anche ilavrà una, in stile manga;è la, presentata laufficiale: si chiama

Presentata la mascotte del Giubileo 2025. Intervista all’artista romano che l’ha disegnata

(artribune.com)

Il 28 ottobre 2024 è stata presentata “Luce”, la mascotte ufficiale del Giubileo 2025, disegnata dall'artista romano Simone Legno, fondatore del brand Tokidoki, a cui abbiamo fatto qualche domanda ...

Ecco Luce, la mascotte del Giubileo: ma è polemica

(msn.com)

Il personaggio augurale dell'Anno Santo 2025 è un pupazzetto di ispirazione manga che rappresenta una piccola pellegrina. Ma non tutti hanno apprezzato l'idea di Redazione È bastato che il Vaticano mo ...

Giubileo 2025, presentata la mascotte ufficiale: si chiama Luce

(lettera43.it)

Presentata Luce, la mascotte ufficiale del Giubileo 2025 e del Vaticano all'Expo di Osaka. Il disegno ricorda lo stile manga giapponese.

Luce, la mascotte del Giubileo 2025, che piacerà al mercato asiatico

(informazione.it)

Il Vaticano strizza l'occhio al mercato asiatico. Partendo, però, da Roma. Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, ha presentato la mascotte ufficiale del Giubile ...