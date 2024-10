Iltempo.it - L'ex 007 nel mirino degli spioni di Milano. E spunta l'archivio di Andreotti

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) I più grandi segreti italiani, rubati e racchiusi nell'diche puntavano a tenere in pugno il Paese a colpi di dossier. A svelare l'esistenza di quei documenti riservatissimi è Nunzio Calamucci, uno dei vertici dell'organizzazione e inventore del sistema Beyond, il programma di archiviazione e condivisione dei file esfiltrati dalle banche dati nazionali. Un catalogo digitale al cui interno l'hacker aveva inserito pure gli atti giudiziari rubati negli anni dagli ex servitori dello Stato diventatisu commissione. Tra questi, intere inchieste scottanti di polizia e carabinieri. È il 10 novembre 2023 quando i militari dell'Arma di Varese, che avevano piazzato le cimici nella centrale del dossieraggio, assistono a una conversazione tra Calamucci e un altro affiliato negli uffici di Equilize.