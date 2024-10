Ladispoli, in biblioteca la presentazione de “Il male che non c’è” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladispoli, 30 ottobre 2024- L’amministrazione comunale informa che martedì 5 novembre alle ore 16:45 presso la biblioteca di Ladispoli Giulia Caminito presenterà il suo ultimo romanzo Il male che non c’è. L’autrice, finalista al premio Strega e vincitrice del Campiello con l’amatissimo L’acqua del lago non è mai dolce, scrive una storia sul potere dell’immaginazione e dell’infanzia, un romanzo nel quale ci mostra come nella vita possa esserci prima una discesa agli inferi e poi una risalita verso la luce, che alla fine ci lascia il messaggio e la speranza che tutti noi, se vogliamo, possiamo emergere anche dai dolori più bui. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024- L’amministrazione comunale informa che martedì 5 novembre alle ore 16:45 presso ladiGiulia Caminito presenterà il suo ultimo romanzo Ilche non c’è. L’autrice, finalista al premio Strega e vincitrice del Campiello con l’amatissimo L’acqua del lago non è mai dolce, scrive una storia sul potere dell’immaginazione e dell’infanzia, un romanzo nel quale ci mostra come nella vita possa esserci prima una discesa agli inferi e poi una risalita verso la luce, che alla fine ci lascia il messaggio e la speranza che tutti noi, se vogliamo, possiamo emergere anche dai dolori più bui.

Ladispoli, appuntamento in biblioteca per la presentazione de “La Giostra dei Pellicani”

2 ottobre- L’amministrazione comunale informa che presso la biblioteca di Ladispoli martedì 8 ottobre alle ore 16:30 si svolgerà la presentazione del libro La giostra dei Pellicani di Ernesto ...

Ladispoli, biblioteca avvia il progetto “Dentro un libro, ci conosciamo”

L’amministrazione comunale informa che nuovo progetto didattico è stato avviato dalla Biblioteca: Dentro un libro, ci conosciamo. Nella biblioteca di classe, cresciamo!, incontri formativi dedicati al ...

Libri, a Ladispoli la presentazione di “Donne con lo zaino. Storie di vite sempre in cammino”

L’amministrazione comunale informa che martedì 22 ottobre alle ore 16:30 presso la biblioteca di Ladispoli si svolgerà la presentazione del libro “Donne con lo zaino. Storie di vite sempre in cammino” ...

In biblioteca con “MLOL” e “BibLab Ladispoli”

LADISPOLI - MLOL e BibLab Ladispoli. Sono i due servizi digitali offerti dalla biblioteca comunale. Il primo, MLOL, è una edicola digitale del sistema bibliotecario Ceretano Sabatino, un portale per l ...