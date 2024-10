La tempesta Dana si abbatte sulla Spagna e travolge Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una pioggia torrenziale ha travolto la Spagna: nella sola provincia di Valencia ci sono state più di cinquanta vittime, come ha confermato il ministero degli Interni questa mattina. Le zone più colpite sono quelle del sud e dell'est della penisola iberica: oltre a Valencia, il nubifragio si è abbattuto nelle regioni dell'Andalusia, dell'Almeria e della Castiglia-La Mancha. E' stata investita dal nubifragio anche la provincia di Albacete, dove risultano ancora disperse sei persone. Il temporale si è spostato questa mattina verso il nord della comunità, soprattutto verso le province di Castellón, Cuenca e Teruel. Ilfoglio.it - La tempesta Dana si abbatte sulla Spagna e travolge Valencia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una pioggia torrenziale ha travolto la: nella sola provincia dici sono state più di cinquanta vittime, come ha confermato il ministero degli Interni questa mattina. Le zone più colpite sono quelle del sud e dell'est della penisola iberica: oltre a, il nubifragio si è abbattuto nelle regioni dell'Andalusia, dell'Almeria e della Castiglia-La Mancha. E' stata investita dal nubifragio anche la provincia di Albacete, dove risultano ancora disperse sei persone. Il temporale si è spostato questa mattina verso il nord della comunità, soprattutto verso le province di Castellón, Cuenca e Teruel.

Cos'è la Dana, fenomeno estremo che può verificarsi nel Mediterraneo e che si è abbattuto sulla Spagna

Acronimo di «depressione isolata nei livelli alti», la Dana può essere associata al cambiamento climatico e al rapido aumento della temperatura del mare

Dana, cos'è il fenomeno meteorologico estremo (tipico del Mediterraneo) che ha travolto Valencia: cause, origine e conseguenze

Almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna

Valencia, Dana è il fenomeno meteorologico estremo che ha travolto la Spagna: cause, origine e conseguenze

Alluvione a Valencia. Almeno 51 persone sono morte nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana

Perchè il ciclone Dana fa paura. Un disastro annunciato

Decine di morti a Valencia, strade come fiumi ed i corpi che continuano ad affiorare: la strage e le cause del maltempo che si è abbattuto sulla penisola iberica con inondazioni ed alluvioni