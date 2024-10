Lapresse.it - Inchiesta hacker, contatti con gli 007 di Israele e mandato proveniente dalla Chiesa

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un “evidente pericolo” per la sicurezza nazionale, sia per il “potere eversivo” delle attività criminali del “gruppo” di via Pattari, sia per il coinvolgimento di soggetti legati ad “asset economici strategici per la Nazione”. È quanto emerge dagli atti dell’della Dda di Milano su dossier e dati rubati con al centro la società di investigazioni private Equalize di Enrico Pazzali, autosospesosi dall’incarico di presidente della Fondazione Fiera Milano, e dell’ex super poliziotto Carmine Gallo, ora ai domiciliari.