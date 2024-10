Sport.quotidiano.net - Il Campobasso al Del Duca. L’Ascoli prova a risorgere

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)dalle ceneri come l’araba fenice, ma per farlo innanzitutto dovrà battere il(avvio alle 20.45) e spezzare quella che attualmente risulta essere una delle peggiori scie negative della storia bianconera. I pochi giorni di distanza dal pesantissimo ko di Pineto(1-0), l’ennesimo dopo quelli incassati in sequenza con Rimini (0-1), Pescara (1-2), Ternana (3-1), Perugia (0-1), di certo non hanno aiutato tecnico e squadra nel fermarsi per analizzare cosa non ha ancora una volta funzionato nell’umiliante sconfitta incassata contro la formazione abruzzese.