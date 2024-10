Liberoquotidiano.it - "Hai visto? È successo davvero": Casa a Prima vista, il dolore di Gianluca Torre

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)disi racconta in una lunga intera FanPage. Il celebre agente immobiliare parla del suo passato e si sofferma soprattutto sul momento in cui ha ricevuto la famosa chiamata, all'improvviso, per cominciare il programma che fa registrare ormai record su record di share. A convincerlo ad accettare questa grande avventura è stata la mamma: "Non in maniera esplicita, ma con il suo sguardo di delusione quando le ho detto che non l'avrei fatto. Mi ha detto ‘, fai bene, è giusto che tu non faccia la trasmissione perché il lavoro è più importante', poi però hola tristezza nei suoi occhi mentre lo diceva. L'ho fatto per me, ma molto anche per lei. Mi commuovo sempre quando ne parlo”.