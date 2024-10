“Grande Fratello”, Gessica attacca Shaila: parole durissime (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Personaggi Tv. Il rientro al Grande Fratello di Shaila Gatta, dopo la settimana trascorsa in Spagna, è stato a dir poco traumatico. La concorrente infatti ha dovuto affrontare i suoi compagni di avventura, dope la sua decisione di scaricare Javier e la passione scoppiata con Lorenzo Spolverato al Gran Hermano. Shaila al momento è in serie difficoltà visto che i gieffini e anche il pubblico pensano che abbia giocato con i sentimenti di Javier. Dopo una sua affermazione detta a Lorenzo, è intervenuta un’amica del pallavolista argentino. Gessica Notaro ha usato parole dure contro Shaila. Tvzap.it - “Grande Fratello”, Gessica attacca Shaila: parole durissime Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Personaggi Tv. Il rientro aldiGatta, dopo la settimana trascorsa in Spagna, è stato a dir poco traumatico. La concorrente infatti ha dovuto affrontare i suoi compagni di avventura, dope la sua decisione di scaricare Javier e la passione scoppiata con Lorenzo Spolverato al Gran Hermano.al momento è in serie difficoltà visto che i gieffini e anche il pubblico pensano che abbia giocato con i sentimenti di Javier. Dopo una sua affermazione detta a Lorenzo, è intervenuta un’amica del pallavolista argentino.Notaro ha usatodure contro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Shaila Gatta: “Javier mi fa paura, è il diavolo”, lo difende l’amica Gessica Notaro: “Sei tu che fai paura”; Grande Fratello, Shaila attacca Javier: “È un diavolo, che paura!”. Gessica Notaro la asfalta; Grande Fratello, Tommaso smaschera gli autori, Eleonora minaccia. C'è una squalifica in arrivo; Grande Fratello, Jessica prende il palo da Giglio che ammette: «Yulia mi attrae di più». E lei attacca: «L'ane; Jessica Morlacchi apre il suo cuore a Luca Giglioli, ma lui non ricambia: “Ti vedo più come una…; Chi è Jessica Morlacchi, da Tale e Quale Show al Grande Fratello; Leggi >>>

Grande Fratello, Shaila attacca Javier: “È un diavolo, che paura!”. Gessica Notaro la asfalta

(isaechia.it)

Grande Fratello, Shaila attacca Javier: “È un diavolo, che paura!”. Gessica Notaro la asfalta. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.

Grande Fratello, Gessica Notaro contro Shaila Gatta: "Mi hai stancata! È delle persone come te che la gente deve..."

(msn.com)

Gessica Notaro sbotta sui social e commenta le ultime dinamiche del Grande Fratello: la donna attacca duramente Shaila Gatta e difende Javier Martinez dalle pesanti accuse di ques'ultima!

Grande Fratello, Jessica Morlacchi attacca Shaila: "L’ha chiamato F*****"

(notizie.it)

Shaila Gatta è stata duramente criticata dai suoi compagni d'avventura: arriva l'accusa di Jessica Morlacchi in piena notte ...

Gessica Notaro risponde a Shaila Gatta: il dramma del Grande Fratello e la violenza sulle donne

(ecodelcinema.com)

Gessica Notaro critica Shaila Gatta per il linguaggio inappropriato usato nel Grande Fratello, scatenando un acceso dibattito sui temi della violenza di genere e la responsabilità comunicativa nei rea ...