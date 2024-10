Fondi / Ospedale “San Giovanni di Dio”: sopralluogo del consigliere regionale Tiero e commissaria Cenciarelli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fondi – Potenziare l’Ospedale di Fondi per renderlo sempre più strategico per la provincia di Latina. Con questa ottimistica previsione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero nella veste di componente della commissione sanità presso l’assemblea della Pisana ha chiesto ed ottenuto mercoledì mattina la partecipazione del commissario straordinario dell’Asl di Latina Sabrina Cenciarelli L'articolo Fondi / Ospedale “San Giovanni di Dio”: sopralluogo del consigliere regionale Tiero e commissaria Cenciarelli Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Fondi / Ospedale “San Giovanni di Dio”: sopralluogo del consigliere regionale Tiero e commissaria Cenciarelli Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Potenziare l’diper renderlo sempre più strategico per la provincia di Latina. Con questa ottimistica previsione ildi Fratelli d’Italia Enriconella veste di componente della commissione sanità presso l’assemblea della Pisana ha chiesto ed ottenuto mercoledì mattina la partecipazione del commissario straordinario dell’Asl di Latina SabrinaL'articolo“Sandi Dio”:delTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Verso l'istituzione di un "presidio centro": si potenzia l'ospedale San Giovanni di Dio; Visita del consigliere regionale Tiero all’ospedale di Fondi; DISSERVIZI ALL’OSPEDALE DI FONDI, PD: “UNO STILLICIDIO”; Nato a Fondi alla 26esima settimana: i genitori del piccolo ringraziano l’ospedale con una donazione di attrezzature; Focus sulle criticità dell'ospedale di Fondi in commissione Sanità; Sud Pontino / Chiude il pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero”, lavori anche al “San Giovanni di Dio”; Leggi >>>

Visita del consigliere regionale Tiero all’ospedale di Fondi

(radioluna.it)

FONDI – Il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della XI CCP Sviluppo economico e membro della commissione Sanità, si è recato questa mattina per una visita istituzionale presso l’ospedale ‘ ...

Asp di Cosenza, «importanti investimenti a San Giovanni in Fiore»

(corrieredellacalabria.it)

SAN GIOVANNI IN FIORE Il direttore Generale dell’ Asp di Cosenza Antonio Graziano, in una nota, si sofferma sul potenziamento per il territorio di San Giovanni in Fiore dei servizi sanitari offerti. I ...

Pagelle ospedali: Careggi, Humanitas e ospedale delle Marche al top per le cure

(msn.com)

I numeri e le valutazione sulle perfomance degli ospedali sono contenute nell'ultimo Piano nazionale esiti realizzato dall'Agenas ...

Sanità, obiettivo 2027 per la Città della Salute a Sesto S.Giovanni

(askanews.it)

Sesto San Giovanni, 28 ott. (askanews) – Il progetto della “Città della Salute e della Ricerca”, da realizzare in una parte delle ex acciarie Falck di Sesto San Giovanni, punta a diventare dal 2027 “i ...