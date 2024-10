Fatture false per operazioni inesistenti, maxi sequestro da 2.5 milioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fatture false, sequestrati 2.5 milioni di euro nei confronti di società aventi sede legale nelle province di Benevento, Napoli, Avellino e Caserta. Importante operazione diretta dalla Procura e condotta dalla Guardia di Finanza di Benevento. L’ipotesi di reato è quella di emissione e utilizzo di Casertanews.it - Fatture false per operazioni inesistenti, maxi sequestro da 2.5 milioni Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), sequestrati 2.5di euro nei confronti di società aventi sede legale nelle province di Benevento, Napoli, Avellino e Caserta. Importante operazione diretta dalla Procura e condotta dalla Guardia di Finanza di Benevento. L’ipotesi di reato è quella di emissione e utilizzo di

