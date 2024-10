Eni supera Enel nella classifica Mediobanca su big italiani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La classifica dei fatturati 2023 dell'industria e dei servizi, messa a punto nello studio di Mediobanca sulle principali società italiane, è dominata da tre gruppi energetico-petroliferi pubblici, con un cambio al vertice rispetto all'edizione precedente: Eni (93,7 miliardi di euro) supera Enel (92,9 miliardi di euro) seguita da GSE (55,1 miliardi di euro). La supremazia del colosso petrolifero è confermata anche dai dati del primo semestre 2024 con ricavi pari a 44,7 miliardi di euro rispetto ai 38,7 del principale operatore elettrico italiano. In un contesto caratterizzato dall'indebolimento delle quotazioni delle principali commodities, l'energetico-petrolifero continua ad essere il settore più rappresentato con 9 player nella Top 20, nonostante i cali di fatturato. Quotidiano.net - Eni supera Enel nella classifica Mediobanca su big italiani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladei fatturati 2023 dell'industria e dei servizi, messa a punto nello studio disulle principali società italiane, è dominata da tre gruppi energetico-petroliferi pubblici, con un cambio al vertice rispetto all'edizione precedente: Eni (93,7 miliardi di euro)(92,9 miliardi di euro) seguita da GSE (55,1 miliardi di euro). La supremazia del colosso petrolifero è confermata anche dai dati del primo semestre 2024 con ricavi pari a 44,7 miliardi di euro rispetto ai 38,7 del principale operatore elettrico italiano. In un contesto caratterizzato dall'indebolimento delle quotazioni delle principali commodities, l'energetico-petrolifero continua ad essere il settore più rappresentato con 9 playerTop 20, nonostante i cali di fatturato.

Eni supera Enel nella classifica Mediobanca su big italiani

