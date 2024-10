Dal litorale Domizio ai monti Tifatini, Polizia e Soprintendenza monitorano il territorio casertano dall'alto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha preso il via una significativa operazione di monitoraggio aereo che vede impegnati la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e la Polizia di Stato, in una missione congiunta per la tutela del patrimonio culturale e ambientale della provincia Casertanews.it - Dal litorale Domizio ai monti Tifatini, Polizia e Soprintendenza monitorano il territorio casertano dall'alto Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha preso il via una significativa operazione di monitoraggio aereo che vede impegnati laArcheologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e ladi Stato, in una missione congiunta per la tutela del patrimonio culturale e ambientale della provincia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dal litorale Domizio ai monti Tifatini, Polizia e Soprintendenza monitorano il territorio casertano dall'alto; Depuratore ultimato, il governatore De Luca: "Entro un anno e mezzo bagno sul lungomare"; Wwf Italia a tutela del litorale Domizio e dei Monti Tifatini: c'è il progetto; Temporali su Napoli e Campania, previsto un peggioramento: prorogata l'allerta meteo; Diversamente mare. 10 indirizzi dal litorale domitio al Sud di Napoli; Alto Casertano e Litorale Domizio la fanno da padrona nel Primo Maggio dei lavoratori; Leggi >>>

Deposito di barche abusivo sul litorale Domizio, scatta il sequestro dell’area

(casertace.net)

E’ l’esito delle attività contrasto alla commissione di reati posti a tutela del rispetto delle norme in materia di utilizzo del pubblico demanio marittimo, messa in campo dagli uffici della Guardia C ...

Ricercato dopo blitz della Dda, stanato narcos latitante

(casertace.net)

L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato trasferito in carcere. Il territorio su cui operava il cartello si estendeva da Marano fino al litorale Domizio e a Caserta.

Chiesa di Santa Maria ai Monti

(wikiwand.com)

detto "Il Vignola", di costruire la chiesa di Santa Maria ai Monti dove custodire l'immagine miracolosa della Vergine col Bambino. La Chiesa di Santa Maria dei Monti fu la seconda chiesa dell'Ordine ...

Chiesa di Sant'Antonio ai Monti

(wikiwand.com)

Video Dal litorale Video Dal litorale

L'antico complesso, per moltissimo tempo noto come "Santa Maria ai Monti" o "Santa Maria del Monte", viene descritto per la prima volta dall'Araldo, in questo modo: "Santa Maria del Monte sopra il ...