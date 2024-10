“Da oggi lui sarà con noi”. Grande Fratello, tocca a Federica leggere il comunicato ufficiale della produzione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dentro la casa del Grande Fratello arriva un alieno. Ad annunciarlo tocca alla nuova arrivata, Federica. Le ultime ore sono state particolarmente impegnative sia fuori che dentro. All’interno delle mura sta tenendo banco Tommaso che ha il cuore diviso a metà. Prima à nata prima una simpatia per Mariavittoria Minghetti, la bella dottoressa romana, con cui l’idraulico sembra avere un certo feeling, anche se lui si sente frenato dalla differenza di età. >> “Adesso basta, non è giusto”. Eleonora Cecere, la brutta scoperta fuori dal Grande Fratello Poi, però, è arrivata Maica, concorrente del Gran Hermano, l’equivalente spagnolo del Grande Fratello, che ha soggiornato per qualche giorno in Italia, per poi fare ritorno in patria. In pochi giorni, tra i due è nato un Grande feeling. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dentro la casa delarriva un alieno. Ad annunciarloalla nuova arrivata,. Le ultime ore sono state particolarmente impegnative sia fuori che dentro. All’interno delle mura sta tenendo banco Tommaso che ha il cuore diviso a metà. Prima à nata prima una simpatia per Mariavittoria Minghetti, la bella dottoressa romana, con cui l’idraulico sembra avere un certo feeling, anche se lui si sente frenato dalla differenza di età. >> “Adesso basta, non è giusto”. Eleonora Cecere, la brutta scoperta fuori dalPoi, però, è arrivata Maica, concorrente del Gran Hermano, l’equivalente spagnolo del, che ha sornato per qualche giorno in Italia, per poi fare ritorno in patria. In pochi giorni, tra i due è nato unfeeling.

Principe William e il pranzo di Natale: «Se ci sarà il fratellastro Tom Parker-Bowles, lui diserterà il pranzo»

Il principe William non ha mai commentato gli attacchi ricevuti dal fratello Harry quando scrisse il suo libro "Spare" e non si è mai espresso in merito alle varie ...

Uomini e Donne oggi: Maria De Filippi interviene contro Armando Incarnato

Al centro della puntata di oggi ci sarà anche Sabrina e potrebbe essere ... chiederà di corteggiare Mario Cusitore e lui la accoglierà a braccia aperte, anche se sta già vedendo Margherita ...

Samanta Togni: «Io e mio marito eravamo in crisi, così abbiamo salvato il matrimonio. Io vivo a Roma, lui a Dubai»

Sarà un caso, forse no. Ma Samanta Togni torna a condurre un programma da un titolo speciale per lei: Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso. Speciale perché ...

Relevo annuncia: Calzona atteso oggi a Napoli per la firma del contratto. Ci sarà lui in panchina contro il Barcellona

Il debutto sarà contro il Barcellona in Champions League". Già da ieri sera sono circolate alcune indiscrezioni che rilanciavano questa indiscrezione relativa all'attuale CT della Slovacchia che ...